Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : fait part de la décision d'Euronext Cercle Finance • 22/06/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Natixis a été informée de la communication par Euronext de sa décision d'exclure Natixis des indices de la famille Euronext à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée du Groupe BPCE qui porte sur toutes les actions Natixis non détenues. 'D'autres fournisseurs d'indices mènent actuellement des analyses similaires sur la situation' indique le groupe. Natixis informera le marché de tout nouveau développement.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -0.02%