Natixis et La Banque Postale concrétisent leur rapprochement en gestion d'actifs

(AOF) - Les deux groupes bancaires ont acté dimanche 28 juin la mise en commun des activités de gestion de taux et assurantielle de leurs filiales d'asset management.

Natixis et La Banque Postale ont signé le 28 juin l'accord qui fusionnera les activités de gestion taux et assurantielle de leurs filiales d'asset management respectives, Ostrum AM et La Banque Postale AM. L'entité commune, qui gardera le nom d'Ostrum AM, sera détenue à 55 % par Natixis, à travers Natixis Investment Managers, et à 45 % par La Banque Postale, via LBP Asset Management.

A l'issue de l'opération, cette structure gèrera plus de 415 milliards d'euros d'actifs sous gestion. " 64 % proviennent d'Ostrum AM et 36 % de La Banque Postale AM ", a précisé Philippe Setbon, directeur général d'Ostrum AM, dans une interview au magazine Option Finance. L'activité de ce nouvel acteur se concentrera sur les besoins des investisseurs institutionnels soumis à des contraintes de passif (assureurs, fonds de pension, corporates). " Grâce à cette opération, Ostrum AM sera le neuvième acteur européen, en termes d'encours, sur le marché de la gestion institutionnelle ", a également souligné Philippe Setbon.

Le nouvel Ostrum développera en outre une offre de prestation de services technologiques et opérationnels pour les investisseurs. La Banque Postale AM en sera cliente.

La gouvernance sera " équilibrée " : Philippe Setbon, actuel directeur général d'Ostrum AM, dirigera la nouvelle société et Mathieu Cheula, aujourd'hui président du directoire de Sofiap, une joint-venture entre La Banque Postale et la SNCF, en assurera la direction générale déléguée. Ibrahima Kobar deviendra directeur des gestions.

La finalisation de l'opération est attendue pour le quatrième trimestre 2020 sous réserve de l'obtention des autorisations requises auprès du régulateur. Le rapprochement des équipes au sein d'Ostrum AM se concrétisera ensuite. " Côté LBPAM, 110 collaborateurs devraient rejoindre cette nouvelle entité. L'effectif d'Ostrum passera ainsi à 385 ", a enfin signalé Philippe Setbon.