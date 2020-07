Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : en repli vers 2,31E, les 2,17E en soutien Cercle Finance • 20/07/2020 à 11:52









(CercleFinance.com) - Natixis est en repli vers 2,31E après l'annonce de la BPCE qui n'a pas l'intention de lancer une offre de rachat sur les 30% de titres Natixis qu'elle ne possède pas (rumeur récurrente). La contraction pourrait se poursuivre jusque vers le palier de soutien des 2,17E des 15 et 19 juin 2020.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -7.19%