Natixis : décollecte de 5 milliards en gestion d'actifs, H2O affiche 28 milliards d'encours

L'encours de la gestion d'actifs s'élève à 921 milliards d'euros au 30 septembre 2019, en hausse de 3% sur le trimestre. Il a bénéficié d'un effet marché positif de 9 milliards d'euros et d'un effet change/périmètre positif de 20 milliards. Natixis a fait part d'une décollecte d'environ 4 milliards sur les produits long terme et de 1 milliard sur les produits monétaires faiblement margés.

(AOF) - Le résultat avant impôts de la gestion d'actifs et de fortune de Natixis a progressé de 12% à 298 millions d'euros au troisième trimestre. Le produit net bancaire a aussi augmenté de 12% (+10% à change constants) à 945 millions d'euros. Il a atteint 908 millions d'euros pour la seule gestion d'actifs, en hausse de 13%. En son sein, les commissions de surperformance ont atteint 192 millions d'euros contre 58 millions d'euros au troisième trimestre 2018, principalement portées par H2O et AEW. Le produit net bancaire de la gestion de fortune a progressé de 3% à 37 millions d'euros.

