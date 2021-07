Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : décision sur les indices Stoxx et FTSE Cercle Finance • 06/07/2021 à 08:39









(CercleFinance.com) - Les fournisseurs d'indices Stoxx et FTSE ont décidé hier de revoir à la baisse la pondération de Natixis dans leurs familles d'indices, effective au 8 juillet 2021. Cette décision a notamment été prise au regard de la réduction significative du flottant de Natixis, de plus de moitié, depuis l'ouverture de l'offre (passant de ~29,4% à ~13,3% au 1er juillet). MSCI et Euronext avaient déjà annoncé exclure Natixis de leurs familles d'indices pendant ou à l'issue de la période de l'offre publique d'achat simplifiée. D'autres fournisseurs d'indices mènent actuellement des analyses similaires sur la situation.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris 0.00%