Natixis CIB : Khalid Krim nommé Head of Banks, Asset Managers and International Public Sector

(AOF) - Natixis CIB annonce l'arrivée de Khalid Krim en tant que Head of Banks, Asset Managers and International Public Sector au sein du département Financial & Sovereign Institutions du métier Coverage and Advisory. Basé à Paris, Khalid Krim est rattaché à Guillaume de Saint Seine, Responsable mondial du département Financial & Sovereign Institutions.

Fort de relations établies historiquement avec ce segment de clientèle important pour Natixis CIB, Khalid Krim développera, avec le soutien des équipes présentes en France et à l'international, un dialogue stratégique portant aussi bien sur les aspects fonds propres que bilantiel des banques, asset managers et entités publiques internationales.

Khalid coordonnera les conseils fournis à ces clients et travaillera en étroite collaboration avec les équipes de Global Markets et d'Investment Banking de Natixis CIB.

Khalid Krim était récemment Head of EMEA DCMS et Head of Investment Grade Capital Markets EU chez Credit Suisse. Il a plus de 25 ans d'expérience en banque d'investissement. Avant Credit Suisse, Khalid était responsable de l'activité de conseil sur les marchés financiers pour les clients FIG en Europe de 2011 à 2018 chez Morgan Stanley.

Khalid Krim est un avocat français diplômé et diplômé de l'Université Paris-Sorbonne en 1998.