Natixis : BPCE confirme le prix de son offre

(CercleFinance.com) - Réagissant à des rumeurs de marché évoquant de manière erronée une éventuelle augmentation du prix de son OPAS sur les actions Natixis, BPCE confirme qu'elle interviendra au prix ferme et définitif de quatre euros par action (coupon détaché). Pour rappel, le conseil d'administration de Natixis a pris connaissance, le 9 février, de l'intention de BPCE de déposer un projet d'offre publique visant, à ce prix, les 29,3% du capital de Natixis qu'elle ne détenait pas. 'Ce projet d'offre s'inscrirait dans le cadre d'un projet industriel ambitieux au service du développement des métiers de Natixis et de la simplification de ses filières fonctionnelles, que le Groupe BPCE entend mettre à l'étude', indiquait-il alors.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -1.72%