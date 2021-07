Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis :BPCE a franchi le seuil de 90% du capital et des DDV Cercle Finance • 09/07/2021 à 08:01









(CercleFinance.com) - BPCE a franchi hier le seuil de 90% du capital et des droits de vote de Natixis. Cela permettra de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire. ' Les résultats définitifs de l'offre publique feront l'objet d'un avis publié par l'AMF après sa clôture prévue le 9 juillet 2021 et la demande de retrait obligatoire interviendra dans la foulée ' indique le groupe.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +0.05%