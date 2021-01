Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 13/01/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - Natixis grimpe de près de 4%, avec le soutien de propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur l'action de l'établissement financier français, avec un objectif de cours rehaussé de 2,8 à 3,3 euros. 'Nous voyons Natixis réaliser un bénéfice en 2020, ouvrant la voie à un dividende selon nous. La prochaine journée investisseurs (CMD) pourrait également, à notre avis, constituer un catalyseur', explique le broker.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +3.50%