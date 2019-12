Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : appel de la décision de l'AC Cercle Finance • 18/12/2019 à 15:06









(CercleFinance.com) - A l'instar d'Edenred et de Sodexo, Natixis annonce son intention de faire appel de la décision de l'Autorité de la concurrence de sanctionner plusieurs émetteurs de titres-restaurant en France pour des pratiques mises en oeuvre dans ce secteur, dont Natixis Intertitres. Réfutant toute accusation de pratique concertée avec ses concurrents, il se dit 'extrêmement surprise de cette décision qui lui semble dépourvue de fondement et totalement disproportionnée', ajoutant que son engagement à respecter le droit de la concurrence est total.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -0.38%