Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : annonce le départ de François Riahi Cercle Finance • 03/08/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Natixis, réuni ce jour, annonce le départ de François Riahi qui quitte ses fonctions de directeur général de Natixis et de membre du directoire du Groupe BPCE en raison de divergences stratégiques concernant les options du futur plan de Natixis. Le conseil a décidé de nommer Nicolas Namias comme directeur général à compter du 4 août 2020. Laurent Mignon, président du conseil d'administration de Natixis, a déclaré : ' Directeur général de Natixis depuis deux ans et dans un contexte particulièrement difficile, il a su mener à bien des projets majeurs comme le transfert des Services financiers spécialisés au sein de BPCE, la création d'un leader européen en gestion assurantielle avec La Banque Postale, la cession en cours de la participation de Natixis dans Coface à hauteur de 29,5% ou encore le développement d'une plateforme unique en assurance Iard pour le groupe '. ' Sous son leadership, les métiers de Natixis ont mené des transformations importantes parmi lesquelles le choix résolu de la transition énergétique et sa mise en oeuvre dans la Banque de grande clientèle. '.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +1.07%