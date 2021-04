Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : annonce la nomination de Tim Ryan Cercle Finance • 06/04/2021 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Tim Ryan comme membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de Gestion d'actifs et de fortune, et directeur général de Natixis Investment Managers. Il prendra ses fonctions le 12 avril et succèdera à Jean Raby qui a décidé de poursuivre une autre opportunité professionnelle. Nicolas Namias, directeur général de Natixis et président du conseil d'administration de Natixis Investment Managers a déclaré : ' Tim Ryan a une connaissance approfondie de l'ensemble des métiers de la gestion d'actifs et de fortune. Son expérience internationale, son leadership et ses capacités de développement commercial seront de formidables atouts pour Natixis et notre Groupe '.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -0.88%