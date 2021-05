Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : acquisition de la start-up Jackpot Cercle Finance • 18/05/2021 à 09:39









(CercleFinance.com) - Natixis Payments renforce son activité Avantages et services pour les collaborateurs avec l'acquisition de la start-up Jackpot. ' Jackpot est une start-up créée en 2017 par l'entrepreneuse Hélène Gounot, qui a conçu une solution unique sur le marché permettant aux entités de Natixis Payments (Titres Cado, Le Pot Commun, Comitéo) de créer des bons d'achat digitalisés, à la demande, auprès d'une grande partie des enseignes en France ' indique le groupe. Jackpot permet de convertir en temps réel une somme en carte cadeau. L'utilisateur peut obtenir une e-carte cadeau à offrir ou à dépenser chez le marchand de son choix de manière instantanée.

