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National Grid, au Royaume-Uni, mise 1,75 milliard de dollars sur l'essor de l'énergie générée par l'IA en investissant dans Joulent
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 3)

La société britannique National Grid

NG.L a annoncé mercredi qu’elle allait investir 1,75 milliard de dollars pour acquérir une participation de 35% dans Joulent, une plateforme énergétique américaine développant des infrastructures électriques pour les centres de données, misant ainsi sur un marché de l’électricité en plein essor, porté par l’intelligence artificielle.

Cette opération contribuera à financer le premier projet de Joulent, une centrale au gaz de 2,67 gigawatts située dans l’ouest du Texas, développée dans le cadre d’un partenariat à parts égales avec Chevron CVX.N . Cette centrale alimentera un campus de centres de données exploité par Microsoft MSFT.O , dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans.

Baptisé "Kilby", le projet s’est déjà doté d’équipements essentiels, notamment des turbines GE Vernova GEV.N , et a réservé des capacités d’ingénierie et de construction; il vise à commencer à fournir de l’électricité d’ici 2028.

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