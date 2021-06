Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : vers un triple-top sous 14.170/14.200 ? Cercle Finance • 10/06/2021 à 23:31









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq refranchit les 14.000 et en termine à 14.020 : l'indice se repositionne à 1% de son zénith historique (14.175 le 16 février, puis 14.172 le 27 avril, puis 14.211 le 29 avril (toujours en intraday). Après un dernier test de la zone des 13.000, le report d'amplitude validerait un nouvel objectif de 15.400 (soit près de +9.000Pts en 15 mois)... si le scénario s'apparente à celui de la séquence 1er septembre/15 octobre 2020.

