Nasdaq : vers un retracement de 50% de la baisse, à 8.230 ?

(CercleFinance.com) - Nasdaq s'envole de +11% en 48H, au-delà des 8.120, et s'achemine vers un retracement de 50% de la baisse, à 8.230 (soit environ 1% de plus à gagner par raport au zénith du jour (8.145Pts). L'indice testerait par la même occasion la résistance des 8.150/8.200 de fin avril et mi-septembre 2019.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.41%