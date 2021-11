Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : vers un record de clôture au-delà de 16.000Pts information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 18:52









(CercleFinance.com) - Ce n'est probablement pas un hasard si le Nasdaq remonte au contact des 16.000 à la veille de la séance des '3 sorcières' et se retrouve en bonne position pour inscrire un record de clôture au-delà du précédent 'plus haut' du 8/11 à 15.982. Aller chercher un nouveau zénith absolu d'ici 24H (au-delà de 16.053) peut également ressembler à une formalité (il suffirait de prendre 0,33% de plus). la dernière micro-correction entre 16.025 et 15.625 induit un potentiel de hausse vers 16.425, ce qui n'a rien d'inaccessibles en cas d'extension de la dernière vague inauguré après le test des 14.250 le 4/10 (soit +12,5% en ligne droite, et presque +8% depuis la précédente séance des '3 sorcières' du 15/10).

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.16%