Nasdaq : un obstacle à 13.600Pts ? Un support à 13.000 ?

(CercleFinance.com) - Après un rebond de +600Pts, presque téléguidé sur le plancher des 13.000 du 29 janvier (et 23/02), le Nasdaq ricoche à la baisse vers 13.400: l'indice a t'il rencontré un obstacle sérieux à 13.600Pts ? Après un gain de +3% la veille (meilleure séance depuis le 4 novembre et ses 3,85%), une pause était prévisible... et elle s'effectue au même niveau que le 24 février. Pour échapper à la tendance baissière, il va falloir transformer l'essai, aller combler le 'gap' des 13.842 du 16 février. Le Nasdaq échapperait à la formation d'une potentielle 'tête/épaules' sous 13.630 (25/01)/14.152 (le 06/02)/13.600 (01/03). Elle apparaît tellement évidente que la défense des 13.070 puis 13.000 sera acharnée : en cas d'enfoncement, le Nasdaq s'en irait refermer les 'gap' des 12.383 du 11 décembre puis chercher un support vers 11.850, niveau plus revu depuis le 18 novembre.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex -0.99%