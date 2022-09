Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq: surveiller le support des 11.645 information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq baisse de -1,37% à 11.066 après avoir effectué une incursion vers 11.025 et mené le repli de Wall Street de bout en bout tout comme la veille, s'avérant le plus vulnérable aux perspectives de remontée des taux par la FED.

L'indice valide le comblement du 'gap' des 11.279 du 7 juillet et retrace le petit support du 30 juin (11.030).



Mais le Nasdaq a bien enfoncé le plancher des 11.400, le prochain objectif sera le re-test du plancher annuel et support moyen terme des 11.645 du 16 juin (ou du 29/09/2020), puis l'ex-zénith historique des 9.750 du 20 février 2020.





