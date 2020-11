Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : spectaculaire 'gap' au-dessus de 11214, teste 11620 Cercle Finance • 04/11/2020 à 18:20









(CercleFinance.com) - C'est une véritable panique à la hausse qui s'empare des marchés US, lesquels se trouvent pourtant confrontés au 'pire scénario' : résultats très serrés, nombreux motifs de contestation avérés. Le Nasdaq ouvre un spectaculaire 'gap' au-dessus de 11.214, s'envole de +4% teste 11.640, soit +6,6% en 3 séances, ce qui efface toutes les pertes depuis le 16 octobre... et c'est la plus forte hausse depuis le 14 avril. Le Nasdaq pulvérise la résistance des 10.500 et invalide l'ébauche d'un double-top sous les 12.000 (02/09 et 12/10). Un tel scénario est d'ailleurs sans précédent depuis des années : ébauche de 'M', rebond un peu au milieu de nulle part (vers 10.900), effacement de 3 semaines de baisse en 3 jours... et plus troublant encore, au-delà de 11.550, il n'y a plus aucune résistance.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +4.26%