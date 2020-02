Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : second test des 9.570 Cercle Finance • 06/02/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq effectue un second test du zénith des 9.570 et semble bien parti pour un 3ème record de clôture consécutif. L'indice se rapproche du sommet du canal haussier moyen terme (inauguré avec le rebond sur 7.800) qui gravite vers 9.600. La performance annuelle dépasse 6,5% et c'est déjà plus de 20% de la performance globale de l'année 2019... en seulement 5 semaines (la hausse dépassant +22% depuis le 3 octobre, c'était il y a seulement 4 mois, soit un rythme annuel stratosphérique de +66%.

