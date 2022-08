Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : ricoche sous les 12.500Pts, après 18,5% repris. information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 09:11









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq a ricoché lundi sous les 12.500Pts, après un gain historique de +12% en juillet et +1.935Pts repris sur son plancher des 10.565 du 16 juin (+18,5% en 6 semaines).

L'indice devrait venir rapidement refermer le 'gap' des 12.179 du 29 juillet puis des 11.711 du 26 juillet.





