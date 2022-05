Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq: retrace les 12.000, presque +1.000Pts en 4 séances information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 16:47









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq a rebondi sur les 11.100 le 24 mai: 3 séances plus tard, il refranchit les 12.000 (12.020) et engrange presque +1.000Pts en 3 moins de 24H de cotations prises en continu.

Sur la semaine, le plancher des 11.350 des 11 et 20/05 a été préservé, ce qui préservait les chances d'un rebond.

Le Nasdaq semble se diriger vers un retracement de l'ex-zénith des 12.055/12.060 du 31/08/2020.

S'il ricoche sous ce palier, il pourrait entamer une nouvelle phase corrective en direction du plancher des 10.615/10.630 du 23 septembre 2020... mais le meilleur point d'appui deviendrait alors l'ex-zénith historique des 9.820 du 20/02/2020.









