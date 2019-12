Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : repasse sous les 9.000Pts Cercle Finance • 30/12/2019 à 19:21









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq repasse sous les 9.000Pts, après avoir établi la veille un nouveau record absolu (le 11ème en 12 séances) à 9.052Pts. L'indice gagnait alors +36% (un peu moins que les +40% du Nasdaq-100), sa meilleure performance depuis 2010. La trajectoire est impressionnante depuis le test des 7.700Pts le 3 octobre dernier: 12 semaines de hausse consécutive et un gain linéaire de +17% au sein d'un canal haussier sans la moindre aspérité... une sorte de réplique du segment 6.460/7.840 (+21%) du 27/12/2018 au 21/03/2019. Mais le Nasdaq ne faisait qu'effacer les 20% perdus depuis le 02/10/2018: il poursuivra sa course jusque vers 8.160 le 29 avril. En cas de réplication de ce scénario, le Nasdaq atteindra les 10.000 fin janvier ! En cas de repli, plusieurs 'gaps' devront être comblés: 8.957Pts du 24/12, 8.931 du 20/12, 8.888 du 19/12, 8.768 du 13/12, 8.589 du 5/12, 8.435 du 3/12. Pas moins de 6 'gaps' en 4 semaines, c'est absolument exceptionnel, voir sans précédent au cours de la décennie écoulée... et on en dénombre 4 de plus (sur 6) restés béants depuis celui du 10 octobre (7.482).

