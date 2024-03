Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nasdaq : repasse au-dessus de 16.450, cloture record en vue information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Après plusieurs tests de la zone des 15.930/15.950 depuis le 29/02, le Nasdaq semble s'être construit une bonne base pour aller chercher de nouveaux objectifs, malgré l'absence de toute consolidation digne de ce nom depuis le plancher des 14.500 du 5 janvier (soit +13% en ligne droite).

Avec le enfranchisement de 16.450, une cloture record est en vue et les 'algos' vont certainement faire l'effort de propulser le Nasdaq au contact du zénith des 16.538 avant jeudi, histoire de finir le 1er trimestre au +haut.





