Nasdaq : renoue avec les 14.800, record absolu égalé

(CercleFinance.com) - Nasdaq renoue avec les 14.800 et pourrait inscrire un nouveau zénith de clôture, rien qu'en se maintenant sur les niveaux de la mi-séance. Le meilleur 'fixing' (du 14 juillet à l'ouverture, soit 14.780) est également dépassé et l'objectif psychologique des 15.000 est vraiment à portée de main. La fausse cassure des 14.400 (suivie d'un test des 14.275) pourrait relancer la mécanique haussière d'ici fin juillet.

