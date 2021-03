Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : refranchit en force les 13.000Pts Cercle Finance • 09/03/2021 à 19:37









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq refranchit en force les 13.000Pts et même les 13.100, dans le cadre de l'un de ces contrepieds haussiers qui s'enclenchent lorsque suffisamment de spéculateurs se laissent tenter par un trade 'short', ce qui était le cas avec la cassure du support majeur court terme des 13.000 que tout le monde surveillait comme le lait sur le feu, l'indice validant alors une 'E/T/E' baissière sous 13.630/14.150/13.600Pts. Le potentiel de repli se situait vers 11.850 mais la 'sell-off' s'est interrompu vers 12.600, 6% au-dessus de l'objectif, et les vendeurs doivent gérer le retour au sein de l'ex-corridor sommital. On passe en 24H du 'panic selling' sur certaines technos au 'FOMO' sur les mêmes titres, le cas le plus emblématique étant les +15% sur tesla après -35%

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +4.15%