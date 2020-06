Nasdaq : referme le 'gap' des 9.542, teste 9.576

(CercleFinance.com) - Le Nasdaq efface la résistance des 9.500 et poursuit son inexorable remontée vers les records absolus (9.820, meilleur clôture): l'indice referme le 'gap' des 9.542 du 21 février et teste dans la foulée 9.576 (clôture du 21/02).

La plus forte et plus rapide hausse de l'histoire semble aussi inexorable que complètement déconnectée de l'économie réelle... et pour les entreprises qui 'profitent de la crise', un PER de 50 (le double du précédent sommet historique de l'été 2007) devient la norme, au nom du principe qui prospère depuis 2009/2010 : à taux perpétuellement à zéro, potentiel d'appréciation des actions qui tend vers l'infini.

Pourquoi pas '100' de PER moyen en 2021 et un Nasdaq à 15.000 en 2022 ? Des stratèges ne l'excluent plus en se basant sur la logique ci-dessus, puisque les banques centrales vont poursuivre et amplifier les injections