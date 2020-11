Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : record à 12205, le 45ème de l'année, gain 2019 battu Cercle Finance • 27/11/2020 à 19:03









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq déborde nettement son zénith du 2 septembre (à 12.080) et inscrit un nouveau record absolu 12.236 en intraday et 12.205 en clôture (le 45ème record de l'année 2020): le franchissement des 12.050 s'avère néanmoins laborieux depuis 10 jours. Parti de 10.900 le 30 octobre, le Nasdaq affiche +12% contre près de +15% pour le S&P500... il avait donc du retard à rattraper. Mais quel retard avec un score de +36% annuel (le record de 2019 de +35% est d'ores et déjà dépassé à 1 mois de la fin de l'année. Le franchissement des 12.100, et elle se confirme en clôture ce 27/11 valide une possible envolée jusque vers 12.560 (soit +40% de hausse annuelle exactement). Mais pour l'heure, le scénario d'un triple-top sous 12.000/12.100 ne peut être complètement écarté et en cas de rechute (aucun signe précurseur bien sûr après 4 semaines de hausse consécutives, mais il n'y avait pas non plus de signes avant coureurs d'un rebond le 30/10), l'indice risque de comblement du gros 'gap' d'évasion haussière du 9 novembre (au-dessus de 11.214) causé par une vague massive de rachat de découvert à l'ouverture.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.92%