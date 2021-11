Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : rechute sous 15.700, menace les 15.620Pts information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 18:39









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq rechute sous 15.700 et menace le support court terme des 15.620Pts du 10/11. La canal ascendant court terme est d'ores et déjà invalidé, mais pas le corridor moyen terme (plancher situé plus de 10% plus bas, vers 14.720). Le prochain objectif à la baisse serait 15.120 (règle du balancier) mais si une correction majeure s'enclenche, les rebonds techniques seront de courte durée, et les supports toujours plus bas (potentiellement 14.827, le 'gap' du 14/10).

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex -1.52%