Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : pratiquement 1200Pts perdus depuis le 'top' du 29/04 Cercle Finance • 12/05/2021 à 21:58









(CercleFinance.com) - Le scénario du double-top ou 'M' baissier sous 14.152 puis 14.204 (les 16 février puis 29 avril) prend forme: après la cassure du support de tendance haussière moyen terme des 13.700, le Nasdaq plonge de -650Ptrs et comble le 'gap' des 13.075 du 30 mars. L'indice perd maintenant -1.200Pts depuis le zénith du 29 avril et réduit fortement sa marge de sécurité par rapport au seuil crucial des 12.600 dont la cassure validerait le 'M' et libèrerait un potentiel de correction jusque vers 12.050 (zénith des 2 septembre et 9 novembre 2020) puis 11.213Pts ('gap' majeur du 3 novembre 2020) puis 10.960, le plancher du 2 novembre dernier.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex 0.00%