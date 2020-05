Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : positif sur 2020, à l'assaut des 9.000 Cercle Finance • 07/05/2020 à 18:07









(CercleFinance.com) - Jamais depuis fin 1999 et mars 2000 les niveaux de valorisation des entreprises du Nasdaq n'ont paru aussi déconnectés de la conjoncture présente et future, et surtout de toute possibilité de croissance des bénéfices justifiant des 'PER' non seulement records mais désormais absolument historiques. Ceci s'accompagne d'une ultra-concentration des achats sur moins de 10% des composantes du Nasdaq-100 et sur moins de 1% du 'Composite' (1% des actions représentent plus de 100% de la hausse de l'indice), lequel flirte avec les 9.000. A 8.985, le Nasdaq surpasse son zénith du 29 avril (8.950) pour retracer celui du 4 mars et la performance annuelle redevient positive: le zénith annuel n'est plus qu'à 8% des cours actuels. Le prochain objectif pourrait-il être le comblement du 'gap' des 9.542 du 11 mars ? Le PER moyen qui dépasse déjà les 40 (du jamais vu) se rapprochera alors inexorablement des 50... Qui osera se poser la question de la soutenabilité d'une telle bulle valorisation, la seule préoccupation de la plupart des intervenants étant de ne pas perdre le contact avec le 'benchmark' ? La formation naturelle du 'prix' semble définitivement désintégrée -de façon quasi délibérée- par les banques centrales.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +1.41%