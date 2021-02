Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : plus lourde correction annuelle, -3,5% à 13.120 Cercle Finance • 25/02/2021 à 23:56









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq -contrairement au Dow Jones- est pénalisé depuis le zénith du 16 février (à 14.175) par la tension des taux... mais sans qu'il en résulte un décrochage alarmant sous ses supports court terme, avec un rebond magnifiquement orchestré sur 13.003Pts le 23 février (exactement au niveau du support testé les 12, 15 et 29 janvier) et une remontée pile dans le canal ascendant, au-dessus de l'oblique de tendance passant vers 13.450. Quelque chose 's'est cassé' ce 25 février, la mécanique haussière vient de connaître un incident majeur avec la plus lourde correction annuelle: -3,5% à 13.120, et une clôture proche des plus bas du jour (13.066). Le Nasdaq semble bien parti pour enfoncer le support des 13.000, en direction du 'gap' des 12.383 du 11 décembre.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex -3.52%