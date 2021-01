Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : pic de volatilité de 370Pts en intraday Cercle Finance • 25/01/2021 à 20:24









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq a attaqué la semaine très fort avec un spectaculaire 4ème record historique d'affilée à 13.729ts (+1,4%) avant de perdre plus de 370Pts (-2,8%) en ligne droite en 1 heure. L'indice reprend ensuite +240Pts à 13.600Pts et s'éloigne du 'gap' des 13.207 du 19 janvier. La cassure d'un support oblique qui gravite vers 13.000 pourrait précéder le comblement du 'gap' des 12.383 du 12 décembre.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.30%