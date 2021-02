Nasdaq : perd de nouveau plus de 3%, vers 13.000, danger !

(CercleFinance.com) - Second 'gap' baissier sur le Nasdaq (sous 13.530 après 13.843E lundi) qui perd de nouveau plus de 3% et se replie jusque vers 13.000 (le plancher du 29 janvier).

L'indice reperd -6% en 5 séances et cela rappelle de plus en plus le scénario de fin février 2020, avec une inflexion survenant une semaine plus tôt.

La cassure des 12.985 validerait une accélération baissière qui semble déjà s'enclencher avec l'enfoncement du bas du canal haussier moyen terme, lequel ne comporte aucun support 'construit' depuis le palier des 12.000/12.050, l'ex-zénith du 2 septembre au 24 novembre.

Et le support suivant se dessine vers les 10.600Pts... voir 10.400 (50% de retracement de la hausse entre 6.635 et 14.175.