Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : nouveau record, au-delà de 15.680Pts, +10,4%/1 mois information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - Nasdaq inscrit un 5ème record consécutif, au-delà de 15.680Pts. Cela fait +9.050Pts gagnés depuis le plancher des 6.630: +236%... ou +60% depuis le précédent zénith du 19/023/2020, ou encore +20,5% depuis le 4 mai, dont +10,4% en 1 mois. Même si les bénéfices ont fortement progressé en 1 an, ils n'ont certainement pas bondi de +60% par rapport à l'avant-Covid... 90% de la performance reposant sur une vingtaine de titres seulement. Un tel niveau de déséquilibre et d'expansion des multiples rend la performance future du Nasdaq très difficile à évaluer, sinon à justifier.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.09%