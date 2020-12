Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : nouveau record au-delà de 12.650Pts Cercle Finance • 16/12/2020 à 19:32









(CercleFinance.com) - Nasdaq établit un nouveau record au-delà de 12.650Pts, effaçant celui des 12.612 du 9 décembre. La dernière oscillation entre 12.250 et 12.650 valide mécaniquement un objectif de 13.000/13.050Pts. L'écart par rapport à la MM200 est vertigineuse, du jamais vu depuis l'an 2000 et le PER dépasse les 40 (et 50 sur les GAFAM). Parti de 10.900 le 30 octobre, le Nasdaq a grimpé de +1.750Pts (environ +17%) en 6 semaines, ce qui pourrait justifier des prises de bénéfices en direction des 12.000 (ex-zénith des 2 septembre, du 12 octobre, 9 novembre). Il faudrait s'inquiéter d'une cassure des 11.800...

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.20%