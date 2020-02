Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : les 10.000 ont été manqués pour 1,7% Cercle Finance • 21/02/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - La Nasdaq vient de culminer sous 9.838Pts le 19/02 (à 48H de la séance des '3 sorcières'), les 10.000 ont été manqués pour 1,7% alors qu'un boulevard semblait ouvert vers l'objectif. Le Nasdaq se replie sous l'antécîme des 9.675Pts (résistance testée du 12 au 18 février) mais ne compromet pas pour autant sa tendance haussière. L'indice perdrait 1% sur la semaine si le score de la mi-séance était celui constaté' en clôture mais le gain depuis le 17 janvier (précédente séance des '3 sorcières') s'élève tout de même à +3% (contre -1,2% pour le CAC40) et le gain annuel reste supérieur à +7,5%. Le Nasdaq vient de buter le 20/02 contre le sommet de son canal ascendant inauguré le 2 octobre à 7.785: si l'indice reprenait +1% dans l'après-midi, il bouclerait sa 15ème semaine de hausse sur une série de 20, 3 semaines correspondant à une consolidation à plat, 2 semaine à des replis de 1 et -2,2%. En cas de rebond dans la zone des 9.630Pts, le prochain objectif serait l'inscription d'un nouveau record absolu vers 9.880Pts

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex -1.37%