Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nasdaq: le rebond vers 12.000 s'est enrayé information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 16:53

(CercleFinance.com) - L'audition de Jerome Powell devant les membres du Congrès US reçoit un accueil plutôt frais mais ne marque pas non plus de désappointement, et encore moins de contrariété : le cours du Nasdaq consolide sans intensité en direction de 11.600Pts.

A noter que l'indice a échoué à combler le 'gap' des 11.853 (du 16/02) ce 6 mars et que tout pullback sous 11.380 serait de mauvais augure et pourrait préfigurer une rechute vers 10.600Pts.