Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : le 33ème record annuel, pour 1/2 point de mieux information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq inscrit son 33ème record annuel, pour 1/2 point de mieux à 15.380 contre 15.379,5 la veille. Le rallye haussier se poursuit et le Nasdaq déborde l'oblique ascendante qui délimitait son canal haussier: la dernière oscillation entre 14.420 et 14.900 induisait un objectif de 15.380... qui est atteint. Au-delà, les 16.000 seraient-ils déjà dans les programmes algorithmiques pour le 17 septembre ('4 sorcières') ?

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.26%