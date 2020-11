Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : la résistance des 12.050 soulevée de 0,3%. Cercle Finance • 25/11/2020 à 19:30









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq se situait à mi-séance ce 25 novembre au-delà sa meilleure marque de clôture des 12.038 du 2 septembre (à 12.080) ainsi que du 'fixing' d'ouverture du 09/11 à 12.047 mais le cheminement vers un franchissement des 12.050 s'avère laborieux depuis 10 jours. Parti de 10.900 le 30 octobre, le Nasdaq n'a gagné que +10% contre près de +15% pour le S&P500... il aurait donc du retard à rattraper. Mais quel retard avec un score de +35% annuel (le record de 2019 est d'ores et déjà égalé) quand le S&P500 plafonne à +10% ? Le franchissement des 12.050 et plus clairement des 12.100 validerait une envolée jusque vers 12.560 (soit +40% de hausse annuelle exactement). Mais pour l'heure, gare au triple-top sous 12.000/12.100 et au risque de comblement du gros 'gap' d'évasion haussière du 9 novembre (au-dessus de 11.214) causé par une vague massive de rachat de découvert à l'ouverture.

