Nasdaq : l'euphorie revient en force, record à 17.650

(CercleFinance.com) - Euphorisé par des chiffres d'inflation (CPI) légèrement plus faibles qu'anticipé, le Nasdaq est emporté par un véritable vent d'euphorie et après un nouveau record battu la veille 'au finish' et sur un écart symbolique, aujourd'hui, c'est un véritable 'boom' haussier avec un spectaculaire +1,8% à 17.650 (record sans doute provisoire, la clôture est encore loin).

Le Nasdaq ouvre un énorme 'gap' de +150Pts au-dessus des 17.343 : la règle du report d'amplitude (depuis le plancher des 15.280 du 19 avril) induisait un potentiel de hausse de 400Pts supplémentaires, vers 17.600Pts... et il n'aura même pas fallu attendre 24H pour l'atteindre.

L'objectif suivant, c'est un score 'rond' de 18.000Pts... pour un gain annuel de +18% (contre 15,5E actuellement).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance.