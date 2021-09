Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : hausse trimestrielle quasi réduite à néant à 14.500 information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq qui perd 0,1% se retrouve maintenant au-dessous de 14.504, son niveau de clôture du 20juin: il lui faut préserver ce seuil pour finir le T3 dans le vert. Il n'a fallu que 3 semaines au Nasdaq pour effacer ses gains du trimestre (depuis son zénith historique des 15.403 du 7 septembre), soit 900Pts (ou 6%). En cas d'enfoncement des 14.420, support du 09/07 (les14.275 du 19/07 ressemblant à un 'bruit') et 19/08, le Nasdaq retomberait au minimum sur 13.500 (ex-plancher du 3juin dernier)

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.06%