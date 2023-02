Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq: franche cassure des 11.700, enfonce 11.500 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 22:38









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq décroche de -2,5% (pire repli depuis le 1er janvier, et même depuis le 15 décembre) et matérialise une franche cassure des 11.700.

Il s'en est fallu de peu qu'un 'gap' de rupture s'ouvre sous 11.680 (après celui ouvert sous 11.853 le 16/02, marquant l'enfoncement du support oblique court terme) mais la clôture au plus bas du jour, sous 11.500 (ex-zénith des 4 et 11 décembre), est clairement de mauvais augure.

Le Nasdaq semble bien parti pour s'en aller combler 2 'gaps' : celui des 11.334 du 25 janvier puis celui des 10.743Pts du 10 janvier.

La hausse annuelle vient de fondre de 38%, de +15% à 12.270 (le 02/02), à moins de 10% à 11.491.





