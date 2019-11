Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : efface la barre des 8.500Pts Cercle Finance • 15/11/2019 à 17:33









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq efface haut la main la barre des 8.500Pts et inscrit un nouveau zénith à 8.536: l'indice vient de grimper en ligne droite de près de 850Pts en 6 semaines de hausses consécutives (depuis un plancher de 7.700Pts), soit plus de 10% de gain. Le précédent zénith de juillet avait été inscrit à 8.330, fin avril, c'était 8.165... et entre temps, les profits trimestriels ont reculé de -3 à -5%. Il s'agit donc d'un cas typique d'expansion des multiples par le jeu des flux et il ne semble y avoir aucune limite à ce phénomène de déconnexion avec le monde réel et d'appétit illimité pour le 'risque'.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.73%