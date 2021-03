Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : E/T/E baissière sous 13600/14150 validée sous 13000 Cercle Finance • 04/03/2021 à 22:39









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq avait préservé in-extremis mercredi soir le plancher des 13.000 (du 29 janvier, du 23 puis du 26/02). Le suspens a duré jusqu'à 18H, heure française, et la prise de parole de Jerome Powell dans le cadre d'une interview du Wall Street Journal: son ton conciliant concernant l'inflation n'a une nouvelle fois pas rassuré les opérateurs et le Nasdaq a plongé jusque vers 12.550 (au plus bas depuis le 4 janvier) avant de limiter un peu la casse à la clôture (-2,1% à 12.723). Mais le mal est fait et le Nasdaq n'échappe pas à la formation d'une 'tête/épaules' sous 13.630 (25/01)/14.152 (le 06/02)/13.600 (les 01 et 02/03). Le Nasdaq devrait donc s'en aller refermer les 'gap' des 12.383 du 11 décembre puis chercher un support vers 11.850, niveau plus revu depuis le 18 novembre.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex -2.11%