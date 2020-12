Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : déjà +42,5% annuel, les 13.000 sont proches Cercle Finance • 24/12/2020 à 12:14









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq pulvérise un 54ème record historique annuel à 13.841,5E, propulsant son gain annuel au-delà de 42,5%. Parti de 10.900 le 30 octobre, le Nasdaq gagne +18% en 7 semaines, soit plus que la moitié des +35% annuels gagnés en 2019. Le franchissement des 12.050 (résistance des 2/9 et 9/11) puis de 12.560 (soit +40% de hausse annuelle exactement) semble ouvrir la route du seuil psychologique des 13.000: il ne manque plus qu'un gros +1%.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex -0.29%