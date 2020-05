Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : de retour vers 8.900, à 10% des records absolus Cercle Finance • 06/05/2020 à 15:48









(CercleFinance.com) - Le ramassage des 'FAANG' et des 'GAFAM' se poursuit obstinément (ces valeurs gagnent +1,2% en moyenne) et accentuent leur influence écrasante sur le Nasdaq-100 mais également le S&P500. Le Nasdaq Composite tutoie de nouveau ses meilleurs niveaux de fin avril (8.920 les 29 et 30/041) et se retrouve à 10% des records absolus du 19 février (9.820 en clôture, 9.838 en intraday). Cela ressemble au même genre de correction anodine de -10% qui peut survenir après une hausse de 59,5% en 14 mois (depuis un plancher de 6.200 fin décembre 2018). Le Nasdaq égale ses niveaux du 30 décembre dernier, tous les 'gap' ont été comblés, à l'exception de celui des 9.542 du 21 février dernier, alors que l'indice affichait +6% depuis le 1er janvier. A la hausse, il subsiste également un 'gap' resté béant au-dessus de 8.200 depuis le 13 avril, et un second, au-dessus de 7.520 qui remonte au 3 avril.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +1.08%