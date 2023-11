Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : culmine vers 14.310Pts, résistance MT à 14.360 information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 17:19









(CercleFinance.com) - En clôturant à 14.285Pts lundi, le Nasdaq a égalé son score du 1er août, actant une hausse linéaire de +13,5% en 3 semaines et 1 jour (ou 15 séances de hausse sur 21).

La prochaine résistance est proche puisque située à 14.360, sa meilleure marque au final du 17 juillet puis en intraday le 31/07.

NB : le Nasdaq a laissé un énorme 'gap' béant au-dessus de 13.805 le 13/11 (le 14/11, ce fut l'euphorie de l'inflation).





