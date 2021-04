Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq Composite : risque de 'M' baissier sous 14.150Pts ? Cercle Finance • 29/04/2021 à 18:14









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq Composite a certes inscrit un nouveau record absolu vers 14.210Pts dès l'ouverture mais l'indice ne cesse de se replier et retombe vers 14.030 : le Nasdaq ébauche peut-être un 'M' baissier sous les 14.150/14.170Pts (double fixing d'ouverture des 16 février et 27 avril), ce que semble traduire un second 'refus d'obstacle' caractérisé par une rechute plus brutale que lors des 2 précédentes éditions. Mais rien n'est acté et il y a une marge de sécurité considérable (environ 10,2%) avant qu'un 'M' soit validé par la cassure des 12.600Pts... avec le comblement du 'gap' des 11.913Pts du 3 novembre 2020.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex -0.27%